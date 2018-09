Erneut politische Querelen um ESC 2019 in Israel

Um den ESC 2019 in Israel gibt es erneut Querelen zwischen dem Veranstalter und der israelischen Regierung. Berichten zufolge fordert die Europäische Rundfunkunion unter anderem, dass Visa ohne Blick auf politische Ansichten vergeben werden.



"Ich verstehe nicht, woher die EBU die Dreistigkeit nimmt, diese verrückten Forderungen zu stellen", sagte der Minister für innere Sicherheit, Gilad Erdan, am Dienstag dem Armeeradio. "Jeder demokratische Staat hat das Recht zu entscheiden, welche Ausländer einreisen werden."