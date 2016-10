Erneute Wende: Servus TV sendet auch in Deutschland weiter

Auch 2017 soll in Deutschland weiter Servus TV gesehen werden können. Nachdem der Red-Bull-Sender erst im Sommer das Ende des Betriebs außerhalb Österreichs verkündet hatte, erfolgt nun die Kehrtwende. Nicht die erste Rolle rückwärts.



Der wechselhaften Geschichte von Servus TV wird ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Nachdem Ende Juli das Aus für den österreichischen Sender außerhalb der Alpenrepublik zum Jahresende verkündet wurde, soll nun nach Informationen von "W&V" der Sendebetrieb in Deutschland auch im Jahr 2017 aufrecht erhalten werden.