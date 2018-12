Erneutes Datenleck: Früheres Aus für Google Plus

Google schließt sein Online-Netzwerk nach wiederholten Pannen schneller, als bisher geplant. Der für den Sommer anvisierte letzte Vorhang für Google Plus fällt nun deutlich früher.



Das Online-Netzwerk Google Plus wird für Verbraucher bereits im Laufe des Winters geschlossen, nachdem der Internet-Konzern eine neue Datenpanne entdeckt hat. Google Plus solle nun in den kommenden drei Monaten schließen, während zuvor August kommenden Jahres angepeilt worden war.