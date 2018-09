Ernie und Bert sind schwul - Autor beendet Gerüchte

Nach jahrelangen Spekulationen um zwei der beliebtesten Figuren aus der "Sesamstraße" hat das Rätselraten wohl ein Ende.



Ernie und Bert sind schwul, wie Autor Mark Saltzman, der den Tollpatsch Ernie und den schroffen Grummelbär Bert in die Fernsehsendung geschrieben hatte, jetzt dem Magazin "Queerty" sagte. Er habe die Puppen immer als Paar empfunden und sie auch in keinem anderen Kontext gesehen, dabei aber keine "große Agenda" gehabt.