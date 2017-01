Ersatz-"Polizeiruf" blickt hinter die Dorf-Fassade

"Polizeiruf 110" im Dorf statt Terror-"Tatort" in Dortmund: Das Rostocker Duo Bukow und König ermittelt im Fall einer vergewaltigten und ermordeten Obdachlosen. Aus Routine wird ein Blick hinter die finstere Fassade des Dorflebens, auch wenn der Fall etwas bemüht wirkt.



In einem kleinen Dorf bei Rostock wird eine obdachlose Frau tot aufgefunden, misshandelt und vergewaltigt. Für die Dorfbewohner ist schnell klar, dass die zwei kürzlich aus der Haft entlassenen und ins Dorf gezogenen Männer Buschke und Kukulies die Täter sein müssen. Auch die Spuren am Tatort deuten auf die beiden hin. Also ein klarer Fall im mittlerweile 15. Film mit dem Rostocker Ermittler-Duos Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau)? Das Erste sendet die Geschichte "Angst heiligt die Mittel" an diesem Sonntag um 20.15 Uhr.



Was sich zu Beginn der Story wie deutsche Krimi-Normalität darstellt, nimmt zunehmend Fahrt auf: Hinter gepflegten Klinkerfassaden schwelen Konflikte zwischen den Dorfbewohnern, es geht um Ehebruch und Selbstjustiz. Mittelpunkt des Dorflebens ist die jede Menge DDR-Charme atmende Kneipe von Wirtin Birthe Kriener (Ramona Kunze-Libnow). Gesoffen wird hier noch wie früher. Und Pläne ausgeheckt, wie man die unliebsamen Nachbarn los werden könnte.