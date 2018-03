"Erschütterung und Ohnmacht" - ARD zeigt Zweiteiler "Gladbeck"

Dem Geiseldrama von Gladbeck haben sich Filmemacher, Musiker und Autoren seit 1988 schon mehrfach gewidmet. Der zweiteilige Film, den das Erste jetzt zeigt, gilt als eines der TV-Highlights des Jahres.



Zum 30. Mal jährt sich das Geiseldrama von Gladbeck in diesem Sommer. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle im Nachkriegsdeutschland, der die Bundesrepublik an drei Tagen in Atem hielt, der zwei Geiseln und einen Polizisten das Leben kostete, der als Versagen der Staatsmacht und als journalistischer Sündenfall in die Geschichte einging. Einer der beiden Täter, Dieter Degowski, ist gerade aus der Haft entlassen worden. Der andere, Hans-Jürgen Rösner, sitzt weiter. Er war es auch, der "Gladbeck" juristisch verhindern wollte: jenen TV-Zweiteiler, den das Erste am Mittwoch und Donnerstag (7./8. März, 20.15 Uhr) zeigt. Ein Film, der auch zum Nachdenken über "Gaffermentalität" in Zeiten von sozialen Netzwerken und Smartphones anregen soll.