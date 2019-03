Erst einmal Sendepause Hofer

Jan Hofer bekam während der "Tagesschau"-Ausgabe am Donnerstag gesundheitliche Probleme. Jetzt wird er erst mal pausieren.



Jan Hofer legt erst einmal eine Pause ein. "Es geht ihm wieder deutlich besser", erklärte ARD-Chefredakteur Kai Gniffke im Tagesschau-Blog. "Jetzt kuriert er sich erstmal aus. (...) Das muss man ihm nicht erst sagen. Er ist ein Vollprofi und hat selbst den absoluten Perfektionsanspruch."



Bis zu Hofers Rückkehr werden die Sendungen auf das Sprecher-Kollegium verteilt.