Erste 8K-Fernseher von Sony kommen ab Juni

Die Sony Bravia-Modellreihe ZG9 kommt im Juni nach Deutschland. Der Hersteller bietet bei seinem ersten 8K-Ausflug Varianten mit über zwei Meter Bilddiagonale an. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt, versteht sich.



Die neuen ZG9 8K HDR Full Array LED-Fernseher von Sony, die erstmals auf der CES im Januar 2019 vorgestellt wurden, sind in Kürze in Deutschland erhältlich Zwei Varianten in 85 Zoll (ab Juli) und 98 Zoll (ab Juni) kommen in den nächsten Wochen in den Handel.



Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Modelle liegen bei 16.000 Euro (85 Zoll) beziehungsweise sage und schreibe 80.000 Euro (98 Zoll). Dafür sollen die Fernseher aber auch höchstmögliche Bildqualität ins Wohnzimmer bringen. Das Prädikat Master Series erhalten nach eigenen Angaben auch nur die absoluten Spitzenmodelle von Sony.