Erste Darstellerin für neue "Star Trek"-Serie gefunden?

Nach dem erfolgreichen Kino-Reboot will CBS die "Star Trek"-Franchise auch im Serienformat wiederbeleben. Nun soll die erste Darstellerin für die "Discovery" getaufte Serie gefunden worden sein.



Am Phänomen "Star Trek" sind seit dem Start der Franchise vor 50 Jahren weder Science-Fiction-Fans noch Wissenschaftler vorbeigekommen. Seit dem erfolgreichen Reboot der Serie mit dem gleichnamigen Film von J.J. Abrams im Kino ist "Star Trek" wieder bei den Menschen auf dem Schirm, die nach der letzten Serie "Enterprise" und dem Kino-Abschluss der "Next Generation" ein Ende erwartet hatten. Der amerikanische Sender CBS will die Abenteuer in unendlichen Weiten auch im Serienformat wiederbeleben und hat laut "Variety" nun die erste Darstellerin gefunden.