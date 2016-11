Erste Eigenproduktion auf Zee.One: Nandini Mitra moderiert

Der Bollywood-Sender Zee.One bringt seine erste Eigenproduktion an den Start und hat auch schon seine Moderatorin gefunden. Das Star-Magazin "Bollywood Blizz" wird von Nandini Mitra moderiert.



Im Dezember bringt der Bollywood-Sender Zee.One sein neues Star-Magazin "Bollywood Blizz" an den Start. Eine Moderatorin wurde mit Nandini Mitra auch bereits gefunden. Im Dezember stehen bislang zwei Termine für das wöchentliche Magazin und die erste Eigenproduktion des Senders fest: der 25. Dezember und der 31. Dezember. Los geht es mit zwei Sondersendungen, unter anderem dem "Jodha Akbar Special" zum Auftakt am 25. Dezember um 19.45 Uhr.