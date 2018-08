Erste Eigenproduktion für TV Now

Das Video-on-Demand-Angebot der Mediengruppe RTL soll verstärkt mit Eigenproduktionen bestückt werden. "Temptation Island – Versuchung im Paradies" macht nun den Anfang.



RTL gab mit der Reality-Show nun das erste Projekt für das Portal bekannt. In der Sendung werden die Beziehungen junger Paare auf die Probe gestellt.