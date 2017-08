Erste Nominierungen für den Deutschen Radiopreis 2017

Die unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat drei Wochen vor der Verleihung des achten Deutschen Radiopreises in den Kategorien Bestes Interview, Beste Innovation, Beste Comedy und Bester Moderator jeweils drei Einreichungen nominiert.



Die Preisverleihung, bei der Beth Ditto und Anne-Marie auftreten, findet am am 7. September in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Moderieren wird die Gala Barbara Schöneberger.