Erste SES-gestütze UHD-Dienste in den USA gestartet

Wie die SES heute bekannt gab, starten heute zwei MVPDs in den USA mit den ersten kommerziellen linearen Ultra HD-Diensten für Kabel- und IPTV-Teilnehmerhäuser. Dafür sind SES-satellitengestützte Produkte der Schlüssel.



Die "Marquette-Adams" aus Oxford und die "Wisconsin and Highlands Cable Group of Highlands" in North Carolina haben nach erfolgreichen Tests, die ersten über Vivicast Media lizenzierten Ultra-HD-Angebote ins Programm aufgenommen. Basis dafür ist das skalierbare System des Satellitenbetreibers SES, mit dem die Verbreitung von 4K-Inhalten in den USA nun schneller vorangetrieben werden kann.