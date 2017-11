Erste Staffel "Valkyrien" debütiert auf EntertainTV

Es gilt als das "Breaking Bad" Norwegens: Die Crime-Noir-Serie "Valkyrien" ist ab nächsten Monat bei EntertainTV erstmalig verfügbar.



Erst vor zwei Monaten ist EntertainTV Serien gestartet. Schon zu Beginn war die Prämisse, auch exklusive Formate im Angebot zu haben. Im Dezember wird die Auswahl um die skandinavische Serie "Valkyrien" erweitert.