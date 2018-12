Erste Weihnachten im All, ein berühmtes Foto: 50 Jahre Apollo 8

An Bord von "Apollo 8" verbrachten drei US-Astronauten vor 50 Jahren erstmals in der Menschheitsgeschichte Weihnachten im All. An Heiligabend gelang William Anders dabei zufällig ein Foto, das die Sicht der Menschheit auf die Erde für immer verändern sollte.



Mit heißem Kakao, Zuckerplätzchen, Hühnchen, Maissuppe und Orangensaft feierten die drei US-Astronauten Frank Borman, James "Jim" Lovell und William Anders 1968 als erste Menschen Weihnachten im Weltraum. "Ich hoffe, ihr hattet alle bessere Weihnachtsessen heute als unseres", gab Anders danach zur Erde ins Kontrollzentrum durch.