Erste deutsche Netflixserie "Dark" startet am Freitag

Bald ist es so weit - als Einstimmung hat Netflix im Vorfeld des Sendestarts der ersten in Deutschland produzierten Serie "Dark" zwei Trailer ausgestrahlt. Die Bilder erinnern stark an Serien wie "Twin Peaks" oder "Prisoners".



Am Freitag startet nun die mit Spannung erwartete Netflixserie "Dark". Dabei soll es sich laut Kelly Luegenbiehl, die bei Netflix für die Produktion internationaler Serien verantwortlich ist, um eine Mischung aus Science-Fiction und Krimi handeln.