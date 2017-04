Erster DFB-Pokalfinalist wird live bei Sky und ARD gesucht

Noch ein Sieg bis Berlin: Vier Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in das DFB-Pokalfinale, den Auftakt machen am Dienstag Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Fußball-Fans sind sowohl im Pay- als auch Free-TV live dabei.



Wenn am Dienstag und Mittwoch die beiden Finalisten am DFB-Pokalfinale ermittelt werden, ist die ganz große Überraschungsmannschaft nicht mehr dabei, stattdessen ist die Bundesliga unter sich. Zwar liegt der Fokus der meisten Fans auf dem Duell Bayern gegen Dortmund am Mittwoch, doch stehen sich bereits am Dienstag zwei Traditionsvereine gegenüber, die eine Sache eint: Die letzten Erfolge liegen lange zurück. Ob Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt um den Titel spielen werden, können Zuschauer bei ARD und Sky live verfolgen.