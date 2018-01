Erster Promi aus dem Dschungelcamp rausgewählt

Nachdem gestern Nacht die erste Kandidatin mit Giuliana Farfalla freiwillig zurückzog, wurde nun das erste Mal telefonisch abgestimmt. Und somit geht der geteilte letzte Platz im Kampf um die Dschungelkrone dieses Jahr an:



Sandra Steffl! Die Schauspielerin ("Rossini") ist als Erste aus dem RTL-Dschungelcamp in Australien rausgeflogen. Die 47-Jährige bekam bei der Ekelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" am Donnerstagabend die wenigsten Anrufe. Steffl sagte über ihre Gefühle diplomatisch: "Ich bin zwiegespalten." Dennoch standen ihr Freude und Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Schon vor dem ersten Zuschauervotum hatte diese Woche Transgender-Model Giuliana Farfalla das Handtuch geworfen und das Camp verlassen.