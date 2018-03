Erster Schritt für 5G-Netz in EU - Lange Frequenz-Laufzeiten

Auf dem Weg zu einem europaweiten Mobilfunknetz der fünften Generation ist auf EU-Ebene eine erste Einigung erzielt worden. 5G-Frequenzen sollen bis 2020 EU-weit verfügbar sein.



Nach monatelangen Verhandlungen verständigten sich Unterhändler des Europäischen Parlaments, der EU-Länder und der EU-Kommission auf einen Zeitpunkt für die Verfügbarkeit der Frequenzen. Zudem einigten sie sich auf die Mindestlaufzeit der Lizenzen für das superschnelle Netz, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte.



"Wir legen den Grundstein für den Einsatz von 5G in ganz Europa", sagte der für den digitalen Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Andrus Ansip. Viele Anwendungen wie vernetztes Fahren, intelligente Städte oder aus dem Bereich der Telemedizin seien ohne erstklassige Vernetzung nicht möglich.