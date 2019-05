Erster Teaser mit Patrick Stewart als "Star Trek"-Captain Picard

Vorgeschmack auf eine neue "Star Trek"-Serie: Der Sender CBS hat am Donnerstag den ersten Teaser für die Serie "Star Trek: Picard" ins Netz gestellt.



Der britische Hauptdarsteller Patrick Stewart (78), der in seiner legendären Rolle als "Star Trek"-Captain Jean-Luc Picard zurückkehrt, verlinkte das einminütige Video auf Twitter. 25 Jahre nach dem Ende von "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" (1987–1994) würde "bald" ein neues Kapitel beginnen, kündigte CBS an, ohne aber einen konkreten Starttermin zu nennen.