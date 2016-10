Erster Teaser zum neuen "Planet der Affen"

Kurz bevor bei der Comic Con in New York erste Szenen gezeigt werden, gibt es schon einen Mini-Teaser zum neuen "Planet der Affen"-Film. Er lässt auf eine dunkle Handlung schließen.



"Der Krieg hat begonnen" - viel mehr erfährt man nicht im kurzen Trailer zum neuen "Planet der Affen". Der 46 Sekunden lange Teaser wurde pünktlich zur New Yorker Comic Con veröffentlicht, auf erste Szenen des Films gezeigt werden sollen.