Erster Trailer für neue Staffel "You Are Wanted"

Im Mai feiern die sechs neuen Episoden der Thriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer bei Amazon Prime Premiere. Nun gibt es einen ersten Trailer.



Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) schien sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten, nachdem er das Computerprogramm "Burning Man", durch das jeder Mensch auf der Erde erpressbar wäre, auf WikiLeaks hochgeladen hat.