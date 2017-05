Erster Trailer zu "Der Dunkle Turm"

Auf eine Verfilmung von "Der Dunkle Turm" warten Stephen-King-Fans schon lange. Nun ist zumindest der erste Trailer schon einmal eingetroffen.



Auf die Verfilmung des Romans "Der dunkle Turm" von Stephen King warten Fans schon lange, am 10. August 2017 kommt der Streifen in die deutschen Kinos. Was einen erwartet, davon gibt der am Mittwoch veröffentlichte erste Trailer einen ersten Eindruck. In den Hauptrollen treten Idris Elba ("Prometheus – Dunkle Zeichen") als Roland Deschain und Matthew McConaughey ("Interstellar") als Walter O’Dim in Erscheinung.