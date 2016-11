Erster Trailer zu "Die Schöne und das Biest"

Disney hat einen ersten Trailer zu seiner anstehenden Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" veröffentlicht, in dem Emma Watson als Belle die Zuschauer verzaubern soll.



Im Frühjahr 2017 bringt Disney die bildgewaltige Realverfilmung des Klassikers "Die Schöne und das Biest" in die Kinos. Mit Emma Watson in der Hauptrolle der Belle kann wohl nicht viel schief gehen. Der erste Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, gibt einen spannenden Eindruck in die fantasievolle Romanze. Die Geschichte der Realverfilmung folgt dabei dem französischen Klassiker, in dem Belle mit ihrem Vater Maurice ein einfaches Leben lebt, bis ihr Vater von einem Biest gefangengenommen wird. Um ihren Vater zu befreien, bietet sich Belle selbst dem Biest an und lernt dieses mit der Zeit lieben.