Erster Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" online

Nachdem sich "Star Wars"-Fans im Dezember an Episode VIII ergötzen konnten, steht 2018 ein neuer Spin-Off-Film in den Startlöchern. Nun hat Disney auch den ersten Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" veröffentlicht.



"Star Wars"-Fans erleben derzeit rosige Zeiten. Denn seitdem sich Disney um die Weltraum-Saga kümmert, kommt jedes Jahr ein neuer Film in die Kinos. Letztes Jahr ging mit "Die letzten Jedi" die Hauptgeschichte in die achte Runde, der Abschluss der neuen Trilogie soll dann 2019 folgen. Die Zeit dazwischen nutzt Disney für einen weiteren Spin-Off-Film, der niemand geringerem als Kult-Schmuggler Han Solo gewidmet ist. Und nun hat Disney auch den ersten Trailer zu "Solo: A Star Wars Story", der am 25. Mai in den deutschen Kinos startet, veröffentlicht.