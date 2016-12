Erster Trailer zu "Transformers: The Last Knight" erschienen

Episch, geheimnisvoll und ziemlich explosiv - so kommt der erste Trailer zum fünften Film der "Transformers"-Reihe daher. "The Last Knight" kommt 2017 in die Kinos.



Michael Bay hat einen ersten Trailer zum neuen Film der "Transformers"-Reihe veröffentlicht. Der kleine Ausschnitt aus "Transformers: The Last Knight" verspricht einen epischen und wie immer actiongeladenen Film. Der Film spielt sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart.