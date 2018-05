Erster Trailer zu dritter Staffel "Stranger Things"

Seit 2016 sorgen die Kids der Netflix-Produktion "Stranger Things" für Furore in der Serienwelt. Jetzt wurden die Arbeiten an einer dritten Staffel bestätigt - inklusive Trailer.



Nun ist es raus: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Stranger Things" haben am 20. April begonnen. Dazu wurde auch bereits ein Trailer veröffentlicht. Der verrät in seinen anderthalb Minuten jedoch leider nichts über die eigentliche Handlung, sondern hält dramatisch und in Schwarz-Weiß das erste Zusammenkommen der Hauptdarsteller und der neuen Gesichter fest.