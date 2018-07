Erster Weltraumbahnhof auf europäischem Boden geplant

In Schottland soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden entstehen. Schon innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte es so weit sein.



Wie die britische Weltraumagentur UK Space Agency am Montag mitteilt könnten von der Halbinsel A'Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland bereits im kommenden Jahrzehnt Raketen ins Weltall starten. Bauen soll den Weltraumbahnhof ein Konsortium, dem unter anderem der US-amerikanische Luft-und-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin angehört.