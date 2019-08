Erster Youtuber mit mehr als 100 Millionen Followern

Der schwedische Youtuber PewDiePie hat als erste Einzelperson die Marke von mehr als 100 Millionen Abonnenten durchbrochen.



Nur das indische Musiklabel T-Series verzeichnet nach Angaben der Analyseseite "Social Blade" am Wochenende noch einen Vorsprung vor dem Gamer, der mit bürgerlichem Namen Felix Kjellberg heißt.