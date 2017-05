Erstes Champions-League-Halbfinale live bei Sky und ZDF

Ohne deutsche Klubs, aber dennoch mit deutscher Beteiligung geht die Champions League in die entscheidende Phase. Zum Auftakt ins Halbfinale trifft dabei Titelverteidiger Real Madrid mit Nationalspieler Toni Kroos auf Lokalrivale Atletico. Live zu sehen gibt es das Derby bei Sky und ZDF.



Deutsche Fußball-Fans waren es in den letzten Jahren gewohnt, in der heißen Phase der Champions League mit mindestens einem Team mitzufiebern, doch in dieser Saison steht erstmals seit 2009 kein Bundesliga-Klub unter den letzten Vier. Immerhin dürfen sich noch zwei deutsche Nationalspieler Hoffnung auf den Titel machen, den Anfang macht dabei Toni Kroos mit Titelverteidiger Real Madrid, der am Dienstag gegen Lokalrivale Atletico Madrid antritt. Sowohl Free- als auch Pay-TV-Zuschauer können das Derby live verfolgen.