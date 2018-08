Erstes Videospiel mit Hakenkreuzen und Hitlergruß erlaubt

Lange Zeit war das Abbilden verfassungsfeindlicher Symbole in Videospielen verboten. Nun wurde ein Ausnahmeklausel, die auch in darstellender und bildender Kunst Anwendung findet, ausgeweitet.



Das Berliner Studio Paintbucket Games wird auf der Gamescom die internationale Demo inklusive Symbolen wie Hakenkreuz und Hitlergruß und nicht die eigentlich für den deutschen Markt vorgesehene, vorab profilaktisch selbstzensierte Version ihres Spiels "Through the Darkest of Times" zeigen. Die Demoversion des Spiels wurde vor der Spielemesse im Eilverfahren von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) geprüft und ab dem Alter von 12 Jahren freigegeben. Damit ist "Through the Darkest of Times" das erste Spiel in Deutschland, dem es erlaubt wurde verfassungsfeindliche Symbole zu zeigen.