Erstes gleichgeschlechtliches Tanzpaar bei "Let's Dance"

Zum ersten Mal in der Geschichte der RTL-Show ist ein gleichgeschlechtliches Paar unter den Teilnehmerinnen. Die Sängerin Kerstin Ott wird gemeinsam mit einer Frau vor den Augen der "Let's Dance"-Jury über das Parkett tanzen.



Die Gender-Debatte scheint auch an RTL nicht vorbei gegangen zu sein. In der 12. Staffel der Tanzshow feiert der Privatsender eine Premiere: Kerstin Ott wird gemeinsam mit einer Frau das Tanzbein schwingen, kündigt der Kanal an. Die beiden Tänzerinnen sind somit das erste gleichgeschlechtliche Paar in der TV-Sendung.