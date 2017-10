Erstmals Klage gegen Rundfunkgebühren erfolgreich

Dieses Urteil könnte eine juristische Kettenreaktion nach sich ziehen: Eine Hostelbetreiberin aus Neu-Ulm hatte vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Die KEF sieht nun den Gesetzgeber in der Pflicht und geht von, wenn auch sehr geringfügigen, Anpassungen aus.



Das Erheben einer zusätzlichen Rundfunkgebühr auf Gästezimmer, in denen kein TV, Radio oder WLAN zur Verfügung gestellt wird, ist nicht rechtens. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am vergangenen Mittwoch. Obwohl es sich bei der Klage einer Neu-Ulmer Hostelbetreiberin nur um einen Teilbereich der Rundfunkgebühren handelt, könnte das Urteil durchaus weiter reichende Konsequenzen haben.



Wie die Geschäftsstelle der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarf der Rundfunk-Anstalten (KEF) exklusiv gegenüber DIGITALFERNSEHEN mitteilte, sei nun zu aller erst juristischer Klärungsbedarf seitens der entscheidenden Gerichte vorhanden. Man könne jedoch auch davon ausgehen, dass der Wegfall der betreffenden, bisher Gebühren bezahlenden, Hotels, Pensionen und Hostels "eingepreist werde".