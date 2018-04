Erstmals Regisseurin für "Star Trek"-Film im Gespräch

Für die Fortsetzung der "Star Trek"-Saga könnte zum ersten Mal eine Regisseurin angeheuert werden. Im Gespräch ist die Britin, die zuletzt die britische Krimiserie "Collateral" inszenierte.



Die nächste Fortsetzung der "Star Trek"-Saga könnte erstmals von einer Frau inszeniert werden. Die britische Regisseurin S.J. Clarkson verhandle mit dem Studio Paramount Pictures um den Regieposten für "Star Trek 4", wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichteten.