Erstmals wird eine Frau "Cobra 11"-Kommissarin

Der neue Partner an der Seite von Erdogan Atalay in der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11" wird erstmals eine Frau.



Die gebürtige Aachenerin Pia Stutzenstein (30) werde ab der 36. Staffel die Nachfolge von Daniel Roesner (35) antreten, der als Kommissar Paul Renner nach vier Dienstjahren aus der Serie ausgeschieden war. "Cobra 11 kenne ich seit meiner Kindheit", sagte Stutzenstein laut einer RTL-Mitteilung vom Mittwoch.