Erwischt: Will Smith macht Schleichwerbung bei ProSieben

Ob er das wirklich nötig hat? Hollywood-Star Will Smith hat bei seinem Besuch in der Talkshow "Late Night Berlin" Werbung eingeschmuggelt.



Klaas Heufer-Umlauf und Will Smith treffen sich vor einem Kiosk. Klingt wie der Anfang eines Flachwitzes – war aber die Konstellation für ein Interview im Rahmen von "Late Night Berlin" bei ProSieben.