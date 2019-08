"Es" geht im Kino weiter, Stephen King-Marathon im TV

"Es" kommt erneut ins Kino, um sein mörderisches Werk weiter zu führen. Während sich der nun erwachsene "Club der Loser" zur finalen Leinwand-Schlacht mit dem namenlosen Bösen anschickt, wird im Fernsehen Stephen King en Masse gezeigt.



Während die Oscar-nominierte TV-Fassung von "Es" noch zwischen Gegenwart und Vergangenheit der Schicksalsfreunde vom "Losers' Club" wechselte, wählte die aktuelle Kino-Fassung einen anderen Weg:

Tele 5:

Samstag; 31. August:

22.25 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere

00.30 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere 2



Sonntag; 01. September:

20:15 Uhr: Creepshow

22:00 Uhr: Stephen Kings Stark

00:30 Uhr: Stephen Kings Thinner



Montag, 02. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings KatzenAuge

22:00 Uhr: Stephen Kings Cujo

23:55 Uhr: Stephen Kings Rhea M. - Es begann ohne Warnung



Dienstag, 03. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Der Feuerteufel

22:30 Uhr: Stephen Kings Big Driver



Mittwoch, 04. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Das geheime Fenster

22:05 Uhr: Stephen Kings Kinder des Zorns

23:55 Uhr: Stephen Kings Carrie - Des Satans jüngste Tochter



Donnerstag, 05. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Christine

22:20 Uhr: Stephen Kings Dolans Cadillac

Kabel Eins:

Montag, 2. September 2019:

20:15 Uhr: Running Man

22:05 Uhr: Dreamcatcher

00:45 Uhr: Shining



Dienstag, 3. September 2019:

20:15 Uhr: Dolores

23:00 Uhr: Die Stephen King Story

00:10 Uhr: Carrie



Mittwoch, 4. September 2019:

20:15 Uhr: Stephen Kings Es (1)

22:20 Uhr: Stephen Kings Es" (2)

Die Geschichte um das namenlose Grauen in der Kanalisation der fiktiven US-Küstenstadt Derry wurde in zwei Episoden geteilt: Ein erster Film beschäftigte sich ausschließlich mit der Kindheit der Protagonisten, während die vor der Veröffentlichung stehende Fortsetzung die "glücklichen Sieben" als Erwachsene in das Nest zurückkehren lässt, in dem ihre traumatische Vergangenheit aus ihrem nervösen Schlummer erwacht.Während das Böse in Gestalt des Horror-Clowns "Pennywise" also wieder Neu-England ins Chaos stürzt, brennen Tele5 und Kabel1 ein regelrechtes Feuerwerk meist betagterer Filmklassiker nach Stephen King ab. Denn so manisch wie der Meister der Horrors über die letzten fast fünfzig Jahre Bücher und Geschichten veröffentlicht hat, so postwendend wurden viele der Vorlagen auch für Kino und Fernsehen verfilmt.Hier eine Übersicht der zahlreichen Programmpunkte der Stephen King-Woche: