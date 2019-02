Es geht voran: Glasfaseranschluss für 50.000 Münchner Haushalte

Glasfaseranbieter M-net will im Jahr 2019 über 50.000 zusätzliche Haushalte in der Landeshauptstadt mit zukunftsfähigen Internetanschlüssen versorgen.



Das Ziel von M-net und den Stadtwerken München (SWM) ist es, weitere Haushalte der Stadt mit der digitalen Zukunft zu vernetzen. Die beiden Unternehmen informieren in den kommenden Tagen die Hauseigentümer in den neuen Ausbaugebieten auf Infoveranstaltungen über den genauen Ablauf der Bauarbeiten und die danach zur Verfügung stehenden Internet-, Telefon- und HD-TV-Dienste von M-net.