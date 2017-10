Es ist angerichtet: Sixx serviert "iZombie" Staffel 3

Das durchaus ungewöhnliche Format "iZombie" erfreut sich beim Sender Sixx größter Beliebtheit. Er lässt die Zombie-Ermittlerin deshalb auch im Oktober wieder am Gehirn der Mordopfer naschen.



Ab dem 19. Oktober kehrt eine etwas andere Ermittlerin wieder in das Programm vom Sender Sixx zurück. Als Deutschlandpremiere zeigt dieser dann die dritte Staffel der Krimi-/Fantasy-Serie "iZombie", die sich zuletzt auch hierzulande größter Beliebtheit erfreute. Los geht es wie gewohnt um 20:15 Uhr. Gezeigt werden soll ohne jegliche Unterbrechung die komplette Staffel 3 mit jeweils einer Folge am Donnerstagabend.