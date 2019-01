Es ist schon wieder Dschungelcamp: Freitag startet neue Staffel

Das RTL-Dschungelcamp gilt als letztes großes Lagerfeuer-Format im deutschen Fernsehen. Nach fast 15 Jahren werden allerdings hier und da Abnutzungserscheinungen sichtbar.



Wenn sie in den Flieger nach Australien steigen, diese Stars, die nicht wirklich welche sind, dann fliegt immer auch Hoffnung mit. Hoffnung der wahlweise aufstrebenden oder verglühenden Fernseh-Sternchen auf ein bisschen Ruhm und Geld - und die Hoffnung der deutschen Fernsehnation auf großes Drama und Sternstunden des Trash-TV. Oder zumindest auf die ein oder andere Bereicherung der Sprachkultur mit "Kasalla", "Was geht los da rein?", englisch anmutenden Fragen wie: "What happens when we break?" oder gewissermaßen hochphilosophischen Aphorismen: "Ich hab' Angst, dass ich morgen tot aufwache!"