"Es" ist zurück - pünktlich zum Horrorfilm-Marathon bei Sky

Der Pop-Up-Sender "Sky Cinema Halloween HD" wartet im Oktober mit einem gnadenlosen Gruselfim-Dauerlauf auf - nicht zuletzt mit der TV-Premiere der gefeierten Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers.



Rechtzeitig zum Wandel der Jahreszeiten, kommt auch "Es" zurück ins TV. Diesmal in Form der von Kritikern mit Lob überhäuften Kino-Verfilmung von 2017. Bereits in der Vergangenheit hatte "Es" Fernsehzuschauern mit dem starken TV-Zweiteiler von 1990 in Atem gehalten und bei manchen so die eine oder andere unsterbliche Kindheitserinnerung verursacht. Der großartige Tim Curry mit Haifischzähnen - manche werden sich erinnern.

Um die TV-Premiere der Stephen King-Verfilmung am 21. Oktober jagt Sky über den Pop-Up-Sender "Sky Cinema Halloween HD" eine aufsehenerregende Aneinanderreihung von 70 Horrorfilmen über den Bildschirm:



Von der bombastisch barocken Dracula-Verfilmung mit Gary Oldman, über Robert Rodriguez' Grindhouse-Vampirschocker "From Dusk Till Dawn" bis hin zu John Carpenters stilbildendem Meisterwerk "Halloween" nahezu alle Facetten des Horror-Genres gewürdigt werden. Nicht vergessen werden sollte da natürlich der satirisch-böse Meta-Slasher "Scream" von Wes Craven und dessen noch deutlich gnadenlosere Fortsetzung "Scream 2".



Zwischen 19.10.2017 und 1.11.2017 laufen "Sky Cinema Halloween" und "Sky Cinema Halloween HD" auf den Programmplätzen von "Sky Cinema Action" bzw. "Sky Cinema Action HD".