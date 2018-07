Esther Sedlaczek präsentiert neues Crime-Format auf A&E

Der Pay-TV-Sender A&E hat die Dreharbeiten für "Total Control – Im Bann der Seelenfänger" begonnen. Präsentiert wird das neue True-Crime-Format von Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek.



Die neue A&E Dokumentation "Total Control – Im Bann der Seelenfänger" ist das Nachfolgeprojekt des True-Crimes-Formates "Protokolle des Bösen", welches bereits vor zwei Jahren auf A&E zu sehen war. Die Regie wird Emanuel Rotstein ("Der elfte Tag"), die Moderation der neuen Eigenproduktion Esther Sedlaczek von Sky übernehmen.