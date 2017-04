EuGH: Nutzer von illegalen Streams können belangt werden

In einer Grundsatzentscheidung stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass Nutzer illegaler Streaming-Angebote künftig belangt werden können.



Es ging eigentlich um die Nutzer des kommerziellen Anbieters vom "Filmspeler" aus den Niederlanden. Das ist eine Multimedia-Box, die mit dem Fernseher verlinkt wird und mit der auch illegal angebotene Filme per Stream angesehen werden können. Ein niederländisches Gericht sollte nun entscheiden, ob dadurch ein Urheberrechtsverletzung begangen wird oder nicht. Immerhin war ja nur das Ansehen des Streams möglich und nicht der Download. Bis dato gingen viele Rechtsexperten davon aus, dass das Ansehen nicht belangt werden könne, da es sich um den Sonderfall der "vorübergehenden" sowie der "flüchtigen und begleitenden" Handlung handelt. Das Gericht aus den Niederlanden bat den Europäischen Gerichtshof um ein Grundsatzurteil. Das wurde nun gefällt.