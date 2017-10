Eurochannel gibt’s über Eutelsat in HD

Eurochannel stellt Verbreitung auf Eutelsat's Schlüssel-TV-Position 16° Ost auf HD um, das gaben die Unternehmen auf der MICPOM bekannt.



Wie Eurochannel und Eutelsat gestern mitteilten, stellt der preisgekrönte TV-Sender seine Verbreitung von Standard Definition auf High Definition (HD) um. Das wurde im Rahmen der MICPOM bekannt gegeben. Der Sender arbeitet bereits seit fünf Jahren mit Eutelsat und erweitert nun die auf dem Hochleistungssatelliten Eutelsat 16A angemieteten Kapazitäten für den Start der HD-Version von Eurochannel für europäische Zuschauer.