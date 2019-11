Euroleague-Kracher Gladbach gegen AS Rom heute live im Free-TV

Heute Abend steht auch in der Europa League der vierte Spieltag der Gruppenphase auf dem Plan. Dabei haben alle drei deutschen Vertreter noch die Chance auf das Erreichen der K.o.-Phase.



Den Auftakt macht 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt, die bei Standard Lüttich antreten müssen. Mit einem Sieg würden die Frankfurter einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Die Partie gibt es live auf DAZN zu sehen.