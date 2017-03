Europa League: Deutsches Duell Teil 2 auf Sky und Sport1

Noch völlig offen ist der Kampf um das Viertelfinale um die Europa League zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Das Rückspiel im Bundesliga-Duell auf europäischer Bühne ist live im Free- und Pay-TV zu sehen.



Auf einen spannenden Showdown im Bundesliga-Duell in der Europa League dürfen sich Fußball-Fans einstellen. Denn nach dem 1:1 im Hinspiel ist für das Spiel im Borussia-Park zwischen Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 noch alles offen. Sport1 und Sky werden sich dem Vergleich in aller Ausführlichkeit widmen.