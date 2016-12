Europa League: Gruppenfinale auf Sky und Sport1

Auch die Europa League beendet heute die Vorrunde, Brisanz birgt dabei keine der beiden Partien mit deutscher Beteiligung. Bei Sky können Fußball-Fans diese Spiele trotzdem in voller Länge genießen, den Auftritt des FC Schalke zeigt auch Sport1 live.



Nach der Champions League beendet auch der "kleine Bruder" Europa League die Gruppenphase. Und wie in den letzten Spielen der Königsklasse ist die Spannung bei den deutschen Teilnehmern vor dem letzten Spiel bereits raus. Fußball-Enthusiasten und Fans der beiden Vereine können die Auftritte dennoch live im TV verfolgen, denn Sky und Sport1 werden live übertragen.