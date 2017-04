Europa League: Schalke bei Ajax live bei Sky und Sport1

Der letzte deutsche Vertreter in der Europa League hat trotz durchwachsener Saison den Einzug ins Halbfinale im Blick. Zunächst gilt es dabei allerdings die Hürde Ajax Amsterdam zu nehmen. Das Hinspiel in Holland übertragen Sky und Sport1 live.



Während in der Champions League dem Bundesliga-Duo nach den Heimpleiten am Mittwoch das Aus droht, hat der FC Schalke 04 vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League noch alle Chancen auf den Einzug in ein europäisches Halbfinale. Die Partie bei Ajax Amsterdam am Donnerstag übertragen Sky und Sport1 live.