Europa League: Schalker Auftritt live bei Sky und Sport1

Auch die Europa League startet am Donnerstag ins neue Jahr. Mit Mönchengladbach und Schalke sind noch zwei deutsche Teams in der Zwischenrunde vertreten, neben Sky überträgt auch Sport1 die Partie von S04 live.



Während in der Champions League bereits das Achtelfinale begonnen hat, steigt die "kleine Schwester" Europa League eine Runde früher ins neue Jahr ein. In der am Donnerstag beginnenden Zwischenrunde wollen sich auch Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 für die Runde der letzten 16 qualifizieren. Mit Sky und Sport1 können die Zuschauer sowohl im Pay- als auch im Free-TV live dabei sein.