Europa League ab nächster Saison bei DAZN

DAZN ist ein nächster Coup gelungen. Ab der Saison 2018/19 zeigt der Streamingdienst dann neben Champions-League-Spielen auch die Europa League.



Das von DAZN erworbene Rechtepaket umfasst alle Partien der Europa League ab Sommer 2018 und gilt für Deutschland und Österreich. Der Großteil der Begegnungen wird exklusiv über den Streamingdienst zu sehen sein. Lediglich 15 Begegnungen verbleiben im Free-TV.